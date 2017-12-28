В аэропорту "Борисполь" несколько сотен человек встретили освобожденных из плена украинцев

28 декабря, 2017, 07:11

В полночь два самолета, на бортах которых находились освобожденные из плена боевиков "ДНР" и "ЛНР" украинцы, приземлились на территории военного сектора аэропорта "Борисполь"

Об этом сообщает "Укринформ".

Возле аэропорта освобожденных пленников встречали несколько сотен человек, среди которых родственники, друзья освобожденных заложников и другие неравнодушные граждане.

Вместе с освобожденными пленниками в Борисполь прилетели президент Петр Порошенко и другие должностные лица, которые принимали участие в обмене.

Порошенко обратился ко всем, кто встречал украинских героев, освобожденных из плена, держаться этого единства и поддерживать семьи украинцев, которые пока находятся в плену, передает пресс-служба главы государства.

"Мы будем поддерживать тех, чьи родственники остались в оккупированной Макеевке, в тюрьмах и колониях, в подвалах Донбасса", - подчеркнул президент.

Он отметил, что после освобождения и возвращения временно оккупированных территорий "в этих подвалах будут музеи оккупации".

Глава государства также поблагодарил тех, кто более 8:00 ждал в аэропорту, чтобы встретить освобожденных из плена.