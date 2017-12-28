В аэропорту "Борисполь" несколько сотен человек встретили освобожденных из плена украинцев
Об этом сообщает "Укринформ".
Возле аэропорта освобожденных пленников встречали несколько сотен человек, среди которых родственники, друзья освобожденных заложников и другие неравнодушные граждане.
Вместе с освобожденными пленниками в Борисполь прилетели президент Петр Порошенко и другие должностные лица, которые принимали участие в обмене.
Порошенко обратился ко всем, кто встречал украинских героев, освобожденных из плена, держаться этого единства и поддерживать семьи украинцев, которые пока находятся в плену, передает пресс-служба главы государства.
"Мы будем поддерживать тех, чьи родственники остались в оккупированной Макеевке, в тюрьмах и колониях, в подвалах Донбасса", - подчеркнул президент.
Он отметил, что после освобождения и возвращения временно оккупированных территорий "в этих подвалах будут музеи оккупации".
Глава государства также поблагодарил тех, кто более 8:00 ждал в аэропорту, чтобы встретить освобожденных из плена.
- Напомним, в среду, 27 декабря, на Донбассе состоялся самый масштабный обмен пленными - российские боевики отдали 73 украинца.
- В числе 73 украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, "киборги" и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры.
- Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.
- В Донецкой области президент Петр Порошенко встретился с украинскими заложниками, которых освободили из плена боевиков "ДНР / ЛНР".
- По информации заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской, окончательные цифры обмена - 73 украинских заложника на 233 человека, которые были в списках боевиков.
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