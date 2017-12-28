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Умер звезда фильма "Звездные войны"

Умер актер из фильма "Звездные войны" Элфи Кертис, ему было 87 лет

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Причины смерти пока неизвестны. Наиболее известная роль артиста - доктор Корнелиус Эвазан в фильме "Звездные войны: Эпизод 4 - Новая надежда"(1977).

Кертис также снимался в ленте "Человек-слон"(1980) и мини-сериале "Утраченные империи"(1986).

Соболезнования в связи с кончиной актера выразил его коллега Марк Хэмилл (сыгравший в "Звездных войнах" Люка Скайуокера).

По словам Хемилла, Кертис в кадре казался устрашающим, но в жизни он был смешным и добрым, настоящим джентльменом.

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