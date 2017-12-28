Умер звезда фильма "Звездные войны"

28 декабря, 2017, 00:59

Умер актер из фильма "Звездные войны" Элфи Кертис, ему было 87 лет

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Причины смерти пока неизвестны. Наиболее известная роль артиста - доктор Корнелиус Эвазан в фильме "Звездные войны: Эпизод 4 - Новая надежда"(1977).

Кертис также снимался в ленте "Человек-слон"(1980) и мини-сериале "Утраченные империи"(1986).

Соболезнования в связи с кончиной актера выразил его коллега Марк Хэмилл (сыгравший в "Звездных войнах" Люка Скайуокера).

По словам Хемилла, Кертис в кадре казался устрашающим, но в жизни он был смешным и добрым, настоящим джентльменом.