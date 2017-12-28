Украинские переселенцы смогут получать субсидии без прописки

28 декабря, 2017, 12:58

Внутренне перемещенным лицам Украины предоставят возможность оформить субсидию на жилье через декларацию

Об этом во время пресс-конференции рассказал министр социальной политики Андрей Рева, сообщает Еспресо.TV.

Он рассказал, что неделю назад был на встрече организации внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), во время которой они договорились о внесении изменений в порядок назначения субсидий.

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"Тем ВПО, которые переехали на подконтрольную Украине территорию, но не могут заключить договор аренды жилья, мы будем предоставлять возможность получать субсидию по декларации", - подчеркнул Рева.

Министр пояснил, что человеку-переселенцу надо будет задекларировать адрес, где он живет на подконтрольной территории, и указать сведения о своей семье.

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После этого государственный социнспектор проверит эти факты, и после этого человек получит возможность получать субсидию без прописки и без заключения договора аренды жилого помещения.

Отметим, в июле Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год". Он предусматривает увеличение расходов на субсидии и льготы.