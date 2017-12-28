Украинские дороги ремонтируют 7 компаний, и этого мало, - Омелян
Об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью Insider.
Он отмечает, что этого недостаточно - нужно хотя бы 15 компаний.
"Сейчас рынок немножко уравновесился. Есть где-то 5-7 компаний, которые более-менее равномерно работают по Украине. Но этого тоже недостаточно. И некоторые объекты сдаются вовремя, потому что компания работает над несколькими дорогами. Было бы их хотя бы 15 - я был бы счастливее. В этом году мы привлекли китайцев, еще несколько иностранных фирм, но пока не было дорожного фонда и гарантированного финансирования, ни одна крупная иностранная компания заходить к нам не хотела", - рассказал Омелян.
Министр считает, что если рынок будет развиваться, то будет расти и количество компаний, которые будут выполнять дорожные работы, а вместе с тем будет расти конкуренция и качество работ.
"Это - закономерный и ожидаемый для Украины процесс. Мы дали правильный вектор развития дорожной отрасли, теперь главное его удержать", - добавил Омелян.
Он также прокомментировал законопроект о "Покупай украинское", отметив, что является сторонником свободной конкуренции.
"Безусловно, отечественного производителя защищать надо, но за счет того, что он находится в конкурентной среде. Я всегда говорю, что не смотрите на рынок, как на рынок 45-миллионной нации. Смотрите на рынок 7,5 млрд людей, и тогда вы будете конкурентоспособными. Нам нужно повышать качество и конкурентоспособность собственной продукции, тогда она не потребует государственного протекционизма", - подчеркнул министр.
- Отметим, премьер-министр Владимир Гройсман сообщал, что на ремонт украинских дорог в 2018 году будет выделено более 42 млрд грн.
- В 2018 году областные бюджеты получат 25 млрд грн на строительство и ремонт местных дорог.
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