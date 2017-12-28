Украинские дороги ремонтируют 7 компаний, и этого мало, - Омелян

28 декабря, 2017, 13:39

В Украине за последние годы рынок компаний по строительству дорог уравновесился, и сейчас дороги ремонтируют 5-7 компаний

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью Insider.

Он отмечает, что этого недостаточно - нужно хотя бы 15 компаний.

"Сейчас рынок немножко уравновесился. Есть где-то 5-7 компаний, которые более-менее равномерно работают по Украине. Но этого тоже недостаточно. И некоторые объекты сдаются вовремя, потому что компания работает над несколькими дорогами. Было бы их хотя бы 15 - я был бы счастливее. В этом году мы привлекли китайцев, еще несколько иностранных фирм, но пока не было дорожного фонда и гарантированного финансирования, ни одна крупная иностранная компания заходить к нам не хотела", - рассказал Омелян.

Министр считает, что если рынок будет развиваться, то будет расти и количество компаний, которые будут выполнять дорожные работы, а вместе с тем будет расти конкуренция и качество работ.

"Это - закономерный и ожидаемый для Украины процесс. Мы дали правильный вектор развития дорожной отрасли, теперь главное его удержать", - добавил Омелян.

Он также прокомментировал законопроект о "Покупай украинское", отметив, что является сторонником свободной конкуренции.



"Безусловно, отечественного производителя защищать надо, но за счет того, что он находится в конкурентной среде. Я всегда говорю, что не смотрите на рынок, как на рынок 45-миллионной нации. Смотрите на рынок 7,5 млрд людей, и тогда вы будете конкурентоспособными. Нам нужно повышать качество и конкурентоспособность собственной продукции, тогда она не потребует государственного протекционизма", - подчеркнул министр.