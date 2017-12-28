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Украинец создал приложение-переводчик для глухих

Украинец создал мобильное приложение для людей с недостатками слуха, которое решает проблемы с общением

Об этом сообщает ВВС.

"Очень часто парень сталкивался с нетерпением и нежеланием других с ним общаться. Чтобы это изменить, Виталий решил создать мобильное приложение BeWarned, чтобы облегчить жизнь тех, кто имеет недостатки слуха", - говорится в сообщении.

Программист рассказывает, что таким людям, как он, тяжело в украинском обществе, ведь возникает много проблем с коммуникацией. Однако на сегодняшний день созданная им аппликация становится все более популярной не только в Украине, но и за ее пределами.

 

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