Украинец создал приложение-переводчик для глухих
Об этом сообщает ВВС.
"Очень часто парень сталкивался с нетерпением и нежеланием других с ним общаться. Чтобы это изменить, Виталий решил создать мобильное приложение BeWarned, чтобы облегчить жизнь тех, кто имеет недостатки слуха", - говорится в сообщении.
Программист рассказывает, что таким людям, как он, тяжело в украинском обществе, ведь возникает много проблем с коммуникацией. Однако на сегодняшний день созданная им аппликация становится все более популярной не только в Украине, но и за ее пределами.
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