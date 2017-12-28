Украинец на фуре протаранил авто немецкой полиции, есть жертвы

28 декабря, 2017, 18:48

Фура с украинским водителем протаранила в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия полицейский автомобиль, погибла женщина-полицейский

Об этом сообщает Augsburger Allgemeine.

Нетрезвый водитель фуры на автобане 61 близ Фирзена протаранил полицейский автомобиль. В результате ДТП погибла 23-летняя женщина-полицейский, еще два сотрудника правоохранительных органов получили тяжелые ранения.

За рулем фуры сидел 48-летний украинец, он арестован. В его крови обнаружено более двух промилле алкоголя.

Отмечается, что внимание водителей 40-тонный автомобиль привлек еще на территории Нидерландов, они и предупредили патрульных о подозрительной машине, те передали информацию немецким коллегам.

Полицейские с проблесковыми маячками ждали фуру на дороге, но грузовик на полной скорости врезалась в патрульный автомобиль, протащив его 200 метров.