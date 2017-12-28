Украина заработала на приватизации более 5 млрд грн за год

28 декабря, 2017, 15:15

Фонд госимущества в этом году перечислил 5,345 млрд гривен в бюджет

Об этом заявил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Труба на своей странице в Facebook.

За год Фонд государственного имущества перечислил в бюджет 5,345 млрд гривен, что почти вдвое больше, чем в 2016 году.

Приватизация обеспечила 3,376 млрд гривен в бюджет, благодаря аренде получили 1,051 млн гривен, на 917 млн гривен было выплачено дивидендов.

Труба отмечает, что это лучший показатель с 2012 года.