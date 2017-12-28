Украина заработала на приватизации более 5 млрд грн за год
28 декабря, 2017, 15:15
Фонд госимущества в этом году перечислил 5,345 млрд гривен в бюджет
Об этом заявил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Труба на своей странице в Facebook.
За год Фонд государственного имущества перечислил в бюджет 5,345 млрд гривен, что почти вдвое больше, чем в 2016 году.
Приватизация обеспечила 3,376 млрд гривен в бюджет, благодаря аренде получили 1,051 млн гривен, на 917 млн гривен было выплачено дивидендов.
Труба отмечает, что это лучший показатель с 2012 года.
- В октябре Фонд государственного имущества Украины заявил, что до конца 2017 года выставит на продажу Днепровскую и Херсонскую ТЭЦ.
- В ноябре Труба предложил сократить перечень запрещенных к приватизации предприятий.
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