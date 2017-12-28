 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина заработала на приватизации более 5 млрд грн за год

Фонд госимущества в этом году перечислил 5,345 млрд гривен в бюджет

Об этом заявил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Труба на своей странице в Facebook.

За год Фонд государственного имущества перечислил в бюджет 5,345 млрд гривен, что почти вдвое больше, чем в 2016 году.

Приватизация обеспечила 3,376 млрд гривен в бюджет, благодаря аренде получили 1,051 млн гривен, на 917 млн гривен было выплачено дивидендов.

Труба отмечает, что это лучший показатель с 2012 года.

  • В октябре Фонд государственного имущества Украины заявил, что до конца 2017 года выставит на продажу Днепровскую и Херсонскую ТЭЦ.
  • В ноябре Труба предложил сократить перечень запрещенных к приватизации предприятий.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 декабря, 2017 четверг

больше новостей

28 декабря, 2017 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать