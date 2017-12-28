Украина возобновит переговоры с Россией относительно возвращения политзаключенных
"Я дал поручение немедленно возобновить переговоры с Российской Федерацией относительно возвращения тех, кто в России, и возвращения тех, кто находится в заложниках на оккупированной территории", - сказал Порошенко.
Тем временем представитель президента в Раде, депутат от БПП Ирина Луценко заявила: "Ведутся переговоры, не могу сказать, что это будет 93 человека, по крайней мере 23-25 человек, уже подтверждено сепаратистами, что они готовы для обмена".
По словам Луценко, президент Петр Порошенко намерен начать серьезную работу по освобождению украинцев, которые сидят в российских тюрьмах.
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- Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными, - российские боевики отдали 73 украинца.
- В числе 73 украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.
- На Донбассе президент Петр Порошенко встретился с украинскими заложниками, которых освободили из плена боевиков "ДНР/ЛНР".
- По информации заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской, окончательные цифры обмена - 73 украинских заложника на 233 человека, что были в списках боевиков.
- Украинский историк и религиовед Игорь Козловский после освобождения из плена боевиков обратился с речью во время встречи бывших заложников на аэродроме в Харькове.
- В полночь два самолета, на бортах которых находились освобождены из плена боевиков "ДНР" и "ЛНР" украинцы, приземлились на территории военного сектора аэропорта "Борисполь". Там их встречали несколько сотен людей, среди которых родственники, друзья освобожденных заложников и другие неравнодушные граждане.
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