Украина возобновит переговоры с Россией относительно возвращения политзаключенных

"Я дал поручение немедленно возобновить переговоры с Российской Федерацией относительно возвращения тех, кто в России, и возвращения тех, кто находится в заложниках на оккупированной территории", - сказал Порошенко.

Тем временем представитель президента в Раде, депутат от БПП Ирина Луценко заявила: "Ведутся переговоры, не могу сказать, что это будет 93 человека, по крайней мере 23-25 человек, уже подтверждено сепаратистами, что они готовы для обмена".

По словам Луценко, президент Петр Порошенко намерен начать серьезную работу по освобождению украинцев, которые сидят в российских тюрьмах.

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