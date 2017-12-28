Украина уменьшила потребление газа на 7 млрд кубов
Об этом на итоговой пресс-конференции сказал глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук, передает "Укринформ".
"За счет административных и стимулирующих мер мы за два отопительных сезона по таким категориям потребителей, как теплокоммунэнерго, бюджетные учреждения и население, уменьшили использование газа на 7,2 млрд кубометров. А в новые котельные инвестировано более 440 млн евро, которые дали возможность построить 2 тыс. МВт мощностей", - отметил Савчук.
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По его словам, указанные показатели не учитывают Крым и временно оккупированные территории.
"Потребление энергетических ресурсов нам дала возможность сократить правительственная программа. На сегодня этой программой воспользовались почти 400 тыс. семей. Правительство возместило людям 2 млрд грн. В экономику инвестировано 6 млрд грн", - сказал Савчук.
По его словам, в Украине также при поддержке местных властей появилось 156 региональных программ по утеплению.
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Ранее сообщалось, что до конца 2020 года Украина может перестать быть чистым импортером газа и начнет поставлять за границу собственное голубое топливо.
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22 декабря "Нафтогаз Украины" выиграл арбитраж против российского "Газпрома" во всех спорных вопросах по поводу контракта на поставку газа. Стокгольмский суд снизил цену газа для НАК "Нафтогаз Украины" на 27,4% - до $352 с $485 за 1 тыс. кубометров.
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По подсчетам экспертов, такое решение сэкономит Украине $45 млрд.
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