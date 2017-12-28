Украина уменьшила потребление газа на 7 млрд кубов

28 декабря, 2017, 13:13

Украина за два последних отопительных сезона сократила потребление газа на 7,2 млрд кубометров, а в новые котельные, вырабатывающие тепло не из газа, инвестировано более 440 млн евро

Об этом на итоговой пресс-конференции сказал глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук, передает "Укринформ".

"За счет административных и стимулирующих мер мы за два отопительных сезона по таким категориям потребителей, как теплокоммунэнерго, бюджетные учреждения и население, уменьшили использование газа на 7,2 млрд кубометров. А в новые котельные инвестировано более 440 млн евро, которые дали возможность построить 2 тыс. МВт мощностей", - отметил Савчук.

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