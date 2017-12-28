Украина готова к серьезным компромиссам для последующего освобождения заложников, - Геращенко

28 декабря, 2017, 21:15

Украинская сторона готова к серьезным компромиссам для продолжения процесса освобождения украинцев, незаконно удерживаемых в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, информирует "Интерфакс-Украина".

"Мы готовы к серьезным компромиссам, чтобы процесс освобождения удерживаемых продолжить. Я пока не буду оперировать цифрами и, тем более, датами, потому что в Минске мы используем списки Службы безопасности Украины, в которых достаточно еще остается пленников", - заявила она.

При этом Геращенко с сожалением констатировала, что за последние недели "у нас увеличилось количество незаконно удерживаемых, прежде всего, за счет гражданского населения.

По ее словам, украинская сторона имеет "определенные предложения, которые мы готовы реализовать, только чтобы освободить удерживаемых".

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