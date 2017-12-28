Синоптик рассказала, где завтра пройдет мокрый снег
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что в Украине и в дальнейшем ожидается теплая погода без снегопадов, зато будут дожди.
29 декабря в страну придет атмосферный фронт, из-за чего в западных областях будет сложная погода. Там пройдут дожди, местами сильные, в Карпатах дождь может перейти в мокрый снег. Там также будет наблюдаться сильный ветер, аж до штормовых порывов.
Вечером осадки могут добраться и северных областей и Винницкой области, в то время как на востоке погода будет относительно сухой.
Завтра опять потеплеет, в пределах Украины воздух погреется до 3-8 градусов тепла, а на юге от +8 до +13 градусов. В Киеве завтра без существенных осадков, местами могут пройти дожди, возможно с мокрым снегом, ожидается 6 градусов тепла.
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