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Свободная торговля с Турцией будет покрывать все секторы, включая аграрный

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией будет покрывать все сектора, включая сельское хозяйство

Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталия Микольская в интервью "Европейской правде".

"С Турцией, как мы считаем, у нас произошел определенный прорыв в переговорах на политическом и переговорном уровне было принято решение о том, что соглашение будет покрывать все секторы. Для нас это очень важно, поскольку это означает включение сельского хозяйства в соглашение, на что Анкара до сих пор не соглашалась. Для нас это принципиально важно", - заявила она.

Микольская отметила, что для Украины заключения соглашений о свободной торговле не является самоцелью.

"Пока мы не увидим, что те условия, которых мы достигли в рамках переговорного процесса, действительно будут работать для украинских экспортеров, переговорный процесс завершен не будет", - добавила она.

Отметим, что ранее в МЭРТ считали, что режим свободной торговли с Турцией не будет полезным для Украины без включения аграрных товаров.

Напомним, соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной должно быть подписано окончательно до конца этого года.

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