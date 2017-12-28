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Суд запретил рассекречивать декларации военных прокуроров

Суд признал полноправным решением главного военного прокурора Анатолия Матиоса засекретить декларации военных прокуроров

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

После рассмотрения иска к Матиос, суд постановил, что его решение о засекречивании данных об имущественном состоянии должностных лиц военной прокуратуры соответствует нормам для обеспечения безопасности госслужащих и их семей.

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Как известно, истец просил признать противоправным и отменить постановление Матиос о закрытии информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры.

В то же время истец просил суд обязать НАПК включить электронные декларации должностных лиц военной прокуратуры в Единый государственный реестр деклараций.

В феврале Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что в 2017 году количество е-деклараций увеличится на 700 тыс.
В марте стало известно, что антикоррупционеров также обязали подавать декларации. Одновременно бойцов АТО освободили от этого.
В ноябре НАПК отчиталось о проверенных декларациях. Проверку прошли 2 президента, 2 премьер-министра, 16 судей и 21 орган государственного управления.

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