Суд оставил в СИЗО соратника Саакашвили Дангадзе

28 декабря, 2017, 21:55

Суд оставил в СИЗО соратника лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе

Об этом сообщает пресс-служба партии в Facebook.

Апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов и оставил под стражей Дангадзе.

Рассмотрение жалобы состоялось 28 декабря. Защита утверждает, что дело политически мотивировано, и намерена обращаться в Европейский суд. Адвокаты убеждены, что на суд оказывают давление.