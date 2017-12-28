Суд оставил в СИЗО соратника Саакашвили Дангадзе
28 декабря, 2017, 21:55
Суд оставил в СИЗО соратника лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе
Об этом сообщает пресс-служба партии в Facebook.
Апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов и оставил под стражей Дангадзе.
Рассмотрение жалобы состоялось 28 декабря. Защита утверждает, что дело политически мотивировано, и намерена обращаться в Европейский суд. Адвокаты убеждены, что на суд оказывают давление.
- По данным ГПУ, Саакашвили через свое доверенное лицо Севериона Дангадзе сотрудничал с соратниками бывшего президента Виктора Януковича, чтобы захватить государственную власть в Украине.
- В прокуратуре утверждают, что Дангадзе по согласию Саакашвили обратился через доверенное лицо к Курченко, от которого впоследствии приспешники Саакашвили получили около $500 тыс.
- 26 декабря Саакашвили прибыл под стены СБУ, но на допрос идти не собирается.
- Саакашвили заявил, что готовит обращение в Европейский суд по правам человека из-за якобы его похищении СБУ.
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