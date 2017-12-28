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Суд оставил в СИЗО соратника Саакашвили Дангадзе

Суд оставил в СИЗО соратника лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе

Об этом сообщает пресс-служба партии в Facebook.

Апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов и оставил под стражей Дангадзе.

Рассмотрение жалобы состоялось 28 декабря. Защита утверждает, что дело политически мотивировано, и намерена обращаться в Европейский суд. Адвокаты убеждены, что на суд оказывают давление.

  • По данным ГПУ, Саакашвили через свое доверенное лицо Севериона Дангадзе сотрудничал с соратниками бывшего президента Виктора Януковича, чтобы захватить государственную власть в Украине.
  • В прокуратуре утверждают, что Дангадзе по согласию Саакашвили обратился через доверенное лицо к Курченко, от которого впоследствии приспешники Саакашвили получили около $500 тыс.
  • 26 декабря Саакашвили прибыл под стены СБУ, но на допрос идти не собирается.
  • Саакашвили заявил, что готовит обращение в Европейский суд по правам человека из-за якобы его похищении СБУ.
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