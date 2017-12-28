Суд арестовал медиахолдинг Курченко

28 декабря, 2017, 16:25

Печерский райсуд Киева арестовал акции, корпоративные и интеллектуальные права, недвижимость и оборудование компании "Украинский медиахолдинг", конечным бенефициаром которой является "кошелек Януковича" олигарх-беглец Сергей Курченко

Об этом говорится в решении суда.

Ходатайство об аресте подано управлением особо важных дел Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ, которое расследует производство по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах или преступной группой путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег и имущества, добытых преступным путем).

Во время досудебного следствия установлено, что для обеспечения преступной деятельности использовались более 400 предприятий резидентов Украины, большинство которых оказались фиктивными. Для отмывания преступных доходов было создано или приобретено предприятия в оффшорных зонах на Кипре, в Панаме, Гонконге, на Британских Виргинских Островах и в Белизе и открыты банковские счета в Латвии.

По данным следователей, приобретение акций ряда СМИ и корпоративных прав на них и погашение предоставленного "Укрэксимбанком" кредита в $160 млн для "Ветеко Медиа Инвест" имеют признаки отмывания преступных доходов. Следователи отмечают, что в случае доказательства незаконного происхождения активов они подлежат спецконфіскаціі.

Суд, изучив предоставленные правоохранителями документы, удовлетворил ходатайство ГПУ и наложил арест на интеллектуальное, копоративне, недвижимое имущество, оборудование и ценные бумаги холдинга.