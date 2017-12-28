Стало известно, сколько заработал глава Apple Тим Кук
28 декабря, 2017, 12:30
Глава производителя iPhone корпорации Apple Тим Кук в течение 2017 года заработал в общей сложности $102 млн
Об этом сообщает Bloomberg.
Поощрительное вознаграждение Кука составило $9,33 млн, зарплата - $3,06 млн, деньги от пакета акций компании - $89,2 млн.
При этом пятеро топ-менеджеров компании заработали по $3,11 млн бонусов, а общие выплаты, которые они получили, составили по $24,2 млн каждому.
Apple предпринимает меры, которые позволяют увеличить потенциальные доходы руководителей компаний, если компания опережает своих конкурентов в рейтинге S&P 500.
В ноябре 2017 года, вскоре после начала нового финансового года, компания Apple выпустила iPhone X - долгожданное обновление своего флагманского продукта. Аналитики говорят, что ожидают, что новый смартфон поможет ускорить рост доходов.
- Напомним, ранее в Apple признались, что специально замедляют старые iPhone.
- Против Apple подали иски в связи с намеренным замедлением работы телефонов.
- Apple стремительно потеряла позиции на рынке смартфонов: доля компании упала на четверть.
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