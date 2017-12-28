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Стало известно, сколько заработал глава Apple Тим Кук

Глава производителя iPhone корпорации Apple Тим Кук в течение 2017 года заработал в общей сложности $102 млн

Об этом сообщает Bloomberg.

Поощрительное вознаграждение Кука составило $9,33 млн, зарплата - $3,06 млн, деньги от пакета акций компании - $89,2 млн.

При этом пятеро топ-менеджеров компании заработали по $3,11 млн бонусов, а общие выплаты, которые они получили, составили по $24,2 млн каждому.

Apple предпринимает меры, которые позволяют увеличить потенциальные доходы руководителей компаний, если компания опережает своих конкурентов в рейтинге S&P 500.

В ноябре 2017 года, вскоре после начала нового финансового года, компания Apple выпустила iPhone X - долгожданное обновление своего флагманского продукта. Аналитики говорят, что ожидают, что новый смартфон поможет ускорить рост доходов.

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