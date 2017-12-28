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Стало известно, как в новогоднюю ночь киевское метро будет работать

Киевский метрополитен сообщает, что в ночь с 31 декабря на 1 января работа каждой станции будет продлена на 3 часа

Об этом говорится на странице метрополитена в Facebook.

"Метро работает на 3:00 дольше в новогоднюю ночь. Последний поезд будет отправляться из каждой станции в разное время. Из центра города - около 3:15. Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, размещенном на входе и на платформе", - говорится в сообщении.

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  • Ранее Кабмин одобрил привлечение займов от Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития на расширение метрополитена в Харькове.
  • Общая сумма займов составляет 320 млн евро. Средства направят на развитие транспортной инфраструктуры, энергоэффективности, улучшение экологической ситуации, улучшение качества перевозок пассажиров, а также создание условий для привлечения инвесторов.
  • Мэр Киева Виталий Кличко и заместитель главы правления China Pacific Construction Group Го Уин подписали соглашение о сотрудничестве в проекте по строительству четвертой линии метро в столице.
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