Стало известно, как в новогоднюю ночь киевское метро будет работать

28 декабря, 2017, 15:30

Киевский метрополитен сообщает, что в ночь с 31 декабря на 1 января работа каждой станции будет продлена на 3 часа

Об этом говорится на странице метрополитена в Facebook.

"Метро работает на 3:00 дольше в новогоднюю ночь. Последний поезд будет отправляться из каждой станции в разное время. Из центра города - около 3:15. Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, размещенном на входе и на платформе", - говорится в сообщении.

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