Следующий шаг - полное прекращение огня: в ЕС одобрили обмен пленными на Донбассе
Об этом в своем аккаунте в Twitter написал еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнес Ган.
Он отметил, что обмен заложниками 27 декабря стал гуманытарним жестом, который воссоединяет семьи и является важным шагом в укреплении доверия.
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"Надеюсь, что это приведет к полному прекращению огня и полному выполнению Минских договоренностей", - подчеркнул Ган.
#EasternUkraine: Very much welcome this humanitarian gesture which reunites families and constitutes an important #trustbuilding measure. Hope that this action will lead to complete cease-fire and full implementation of #MinskAgreements! https://t.co/dAYl4UIQeX— Johannes Hahn (@JHahnEU) 28 декабря 2017 г.
- Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными - из оккупированной территории вернулись 73 украинца.
- В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 человека.
- Украинская сторона и террористы "ЛНР/ДНР" начали переговоры по новому обмену пленными - готовятся вернуть еще 25 украинцев.
- На Донбассе президент Петр Порошенко встретился с украинскими заложниками, которых освободили из плена боевиков "ДНР/ЛНР".
- На военном аэродроме в Борисполе освобожденных украинцев встретили несколько сотен человек - родственники, друзья и неравнодушные граждане.
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