Следующий шаг - полное прекращение огня: в ЕС одобрили обмен пленными на Донбассе

28 декабря, 2017, 15:46

В Европейском Союзе выразили надежду, что после обмена заложниками на Донбассе в конце концов начнется режим прекращения огня

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнес Ган.

Он отметил, что обмен заложниками 27 декабря стал гуманытарним жестом, который воссоединяет семьи и является важным шагом в укреплении доверия.

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"Надеюсь, что это приведет к полному прекращению огня и полному выполнению Минских договоренностей", - подчеркнул Ган.