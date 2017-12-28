Следующий обмен пленными может пройти уже скоро и быть успешным, - уполномоченный по правам человека
Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в эфире канала "112 Украина".
Она отметила, что следующий обмен пленными может состояться в ближайшее время, ведь во время подготовки к последнему обмену было наработано большое количество процедур и других моментов, необходимых в этом деле.
По ее словам, благодаря большому количеству переговоров, украинская сторона имеет близкие отношения практически со всеми переговорщиками, в частности с послом ОБСЕ Тони Фришем.
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"Соответственно сегодня мне кажется, что второй этап пойдет значительно проще и с большими шансами на быстрый успех", - подчеркнула Лутковская.
- Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными - из оккупированной территории вернулись 73 украинца.
- В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 человека.
- Украинская сторона и террористы "ЛНР/ДНР" начали переговоры по новому обмену пленными - готовятся вернуть еще 25 украинцев.
- На Донбассе президент Петр Порошенко встретился с украинскими заложниками, которых освободили из плена боевиков "ДНР/ЛНР".
- На военном аэродроме в Борисполе освобожденных украинцев встретили несколько сотен человек - родственники, друзья и неравнодушные граждане.
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