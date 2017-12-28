Следующий обмен пленными может пройти уже скоро и быть успешным, - уполномоченный по правам человека

28 декабря, 2017, 16:49

Украинская сторона считает, что новые переговоры по вопросу обмена заложниками могут пройти уже в ближайшее время

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в эфире канала "112 Украина".

Она отметила, что следующий обмен пленными может состояться в ближайшее время, ведь во время подготовки к последнему обмену было наработано большое количество процедур и других моментов, необходимых в этом деле.

По ее словам, благодаря большому количеству переговоров, украинская сторона имеет близкие отношения практически со всеми переговорщиками, в частности с послом ОБСЕ Тони Фришем.

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"Соответственно сегодня мне кажется, что второй этап пойдет значительно проще и с большими шансами на быстрый успех", - подчеркнула Лутковская.