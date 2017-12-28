Sim-карта вместо паспорта. Что можно будет делать с новой системой Mobile ID от Киевстар
Об этом сообщается на сайте Киевстар.
С 27 декабря 2017 г. по 1 июня 2018 г. во время опытной эксплуатации Mobile ID ограниченная группа контрактных абонентов Киевстар испытает работу сервиса до его коммерческого запуска во 2-м квартале следующего года.
В этот период будет исследоваться бесперебойность функционирования сервиса, его взаимодействие с системами "Национальные информационные системы" и возможность абонентов идентифицировать личность с использованием мобильного телефона и специальной SIM-карты.
Как это работает
На время опытной эксплуатации пользователям сервиса Mobile ID будет доступна возможность электронной идентификации для получения услуг двух государственных реестров:
– Госгеокадастра (https://e.land.gov.ua/services)
– Онлайн здания юстиции (https://online.minjust.gov.ua/)
Для подключения сервиса Mobile ID абонент должен осуществить замену SIM-карты на новую, которая дополнительно обеспечивает поддержку функции повышенной защиты информации при электронной идентификации пользователя.
Замена карты и подключение услуги осуществляются в магазине “Киевстар” в Киеве по ул. Крещатик, 13. Будет ли во время пилотного проекта проводиться замена в других отделениях Киевстар, не сообщается.
"Наконец сервис Mobile ID стал доступен и в Украине. Платформа сервиса работает, к ней начали подключаться сервис-провайдеры, которые будут предоставлять электронные услуги, выдаются первые SIM-карты со специальным чипом, подана заявка на государственную сертификацию сервиса, и мы работаем над тем, чтобы сделать оформление документов для подключения Mobile ID максимально простым и удобным для абонентов", - говорит Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Киевстар".
- Антимонопольный комитет Украины оштрафовал оператора мобильной связи "Киевстар" на 21 млн грн.
- Ранее, 18 сентября текущего года, за аналогичные действия АМКУ оштрафовал оператора "Лайфсел" на 19,5 млн грн.
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