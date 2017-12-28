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Sim-карта вместо паспорта. Что можно будет делать с новой системой Mobile ID от Киевстар

Крупнейший мобильный оператор Украины начал подключение сервиса Mobile ID, который позволяет проводить электронную идентификацию личности для получения электронных услуг

Об этом сообщается на сайте Киевстар.

С 27 декабря 2017 г. по 1 июня 2018 г. во время опытной эксплуатации Mobile ID ограниченная группа контрактных абонентов Киевстар испытает работу сервиса до его коммерческого запуска во 2-м квартале следующего года.

В этот период будет исследоваться бесперебойность функционирования сервиса, его взаимодействие с системами "Национальные информационные системы" и возможность абонентов идентифицировать личность с использованием мобильного телефона и специальной SIM-карты.

Как это работает

 

На время опытной эксплуатации пользователям сервиса Mobile ID будет доступна возможность электронной идентификации для получения услуг двух государственных реестров:

– Госгеокадастра (https://e.land.gov.ua/services)
– Онлайн здания юстиции (https://online.minjust.gov.ua/)

Для подключения сервиса Mobile ID абонент должен осуществить замену SIM-карты на новую, которая дополнительно обеспечивает поддержку функции повышенной защиты информации при электронной идентификации пользователя.

Замена карты и подключение услуги осуществляются в магазине “Киевстар” в Киеве по ул. Крещатик, 13. Будет ли во время пилотного проекта проводиться замена в других отделениях Киевстар, не сообщается.

"Наконец сервис Mobile ID стал доступен и в Украине. Платформа сервиса работает, к ней начали подключаться сервис-провайдеры, которые будут предоставлять электронные услуги, выдаются первые SIM-карты со специальным чипом, подана заявка на государственную сертификацию сервиса, и мы работаем над тем, чтобы сделать оформление документов для подключения Mobile ID максимально простым и удобным для абонентов", - говорит Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Киевстар".

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