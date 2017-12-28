Sim-карта вместо паспорта. Что можно будет делать с новой системой Mobile ID от Киевстар

28 декабря, 2017, 10:06

Крупнейший мобильный оператор Украины начал подключение сервиса Mobile ID, который позволяет проводить электронную идентификацию личности для получения электронных услуг

Об этом сообщается на сайте Киевстар.

С 27 декабря 2017 г. по 1 июня 2018 г. во время опытной эксплуатации Mobile ID ограниченная группа контрактных абонентов Киевстар испытает работу сервиса до его коммерческого запуска во 2-м квартале следующего года.

В этот период будет исследоваться бесперебойность функционирования сервиса, его взаимодействие с системами "Национальные информационные системы" и возможность абонентов идентифицировать личность с использованием мобильного телефона и специальной SIM-карты.

Как это работает

На время опытной эксплуатации пользователям сервиса Mobile ID будет доступна возможность электронной идентификации для получения услуг двух государственных реестров:

– Госгеокадастра (https://e.land.gov.ua/services)

– Онлайн здания юстиции (https://online.minjust.gov.ua/)

Для подключения сервиса Mobile ID абонент должен осуществить замену SIM-карты на новую, которая дополнительно обеспечивает поддержку функции повышенной защиты информации при электронной идентификации пользователя.

Замена карты и подключение услуги осуществляются в магазине “Киевстар” в Киеве по ул. Крещатик, 13. Будет ли во время пилотного проекта проводиться замена в других отделениях Киевстар, не сообщается.

"Наконец сервис Mobile ID стал доступен и в Украине. Платформа сервиса работает, к ней начали подключаться сервис-провайдеры, которые будут предоставлять электронные услуги, выдаются первые SIM-карты со специальным чипом, подана заявка на государственную сертификацию сервиса, и мы работаем над тем, чтобы сделать оформление документов для подключения Mobile ID максимально простым и удобным для абонентов", - говорит Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Киевстар".