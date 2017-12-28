Шуфрич-младший получил условное наказание за ДТП в центре Киева

28 декабря, 2017, 20:12

Нестора Шуфрича-младшего, который сбил в Киеве человека, приговорили к лишению свободы сроком на три года и освободили от отбывания наказания с отсрочкой на один год

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат пострадавшего Алексея Мельниченко Вячеслав Лысенко.

Он рассказал, что состоялось последнее заседание в судебном процессе над Шуфричем-младшим.

"Вердикт суда: признать Шуфрича виновным в совершении правонарушения, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года и освободить от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год", - написал он.

По его словам, за четыре месяца потерпевший пережил несколько операций, в том числе на головном мозге, прошел реабилитационный курс. Между сторонами было заключено мировое соглашение, в результате которого Алексею выплатили моральный и материальный ущерб в размере одного миллиона гривен.

По словам Лысенко, в январе 2018 года Мельниченко сделают вживление титановой пластины в череп и "только после восстановления от операции можно будет говорить о возвращении к обычной жизни".

"Как представитель потерпевшего на суде я выразил волю Алексея: наказание должно быть минимальным в пределах санкций ст. 75 УК Украины", - написал он.