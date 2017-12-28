Школьник из Луганщины попытался разобрать боеприпас, в результате остался без конечности
28 декабря, 2017, 12:31
В Сватовском районе на Луганщине несовершеннолетний у себя дома пытался распилить крупнокалиберный патрон с помощью части наждачного круга
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Луганской области.
Боеприпас взорвался, в результате чего парень получил телесные повреждения в виде травматической ампутации правой конечности и травмы живота.
Парня прооперировали. По словам врачей, его состояние тяжелое, но угрозы жизни не представляет.
С места происшествия полицейские изъяли фрагменты взрывного устройства. Сейчас решается вопрос о квалификации происшествия и внесения сведений в ЕРДР.
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