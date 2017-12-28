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Школьник из Луганщины попытался разобрать боеприпас, в результате остался без конечности

В Сватовском районе на Луганщине несовершеннолетний у себя дома пытался распилить крупнокалиберный патрон с помощью части наждачного круга

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Луганской области.

Боеприпас взорвался, в результате чего парень получил телесные повреждения в виде травматической ампутации правой конечности и травмы живота.

Парня прооперировали. По словам врачей, его состояние тяжелое, но угрозы жизни не представляет.

С места происшествия полицейские изъяли фрагменты взрывного устройства. Сейчас решается вопрос о квалификации происшествия и внесения сведений в ЕРДР.

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