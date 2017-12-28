СБУ проверит освобожденных заложников относительно связей с российскими спецслужбами

28 декабря, 2017, 23:47

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак рассказал о запланированной проверке относительно возможных связей с российскими спецслужбами гражданских и военных, которых освободили из плена боевиков

Об этом глава СБУ рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Да, конечно, мы будем их опрашивать относительно обстоятельств их пребывания в плену. Есть такое понятие, как контрразведывательном опрос, и мы обязательно его проведем", - сказал Грицак.

Вместе с тем он подчеркнул: "Есть случаи, например, когда наш боец, будучи раненым, без сознания попал в плен, здесь не возникает никаких вопросов".

Он пояснил, что контрразведывательный опрос проводится, когда обстоятельства попадания в плен не до конца выяснены.

"Кроме того, мы прекрасно понимаем, что по отношению к наших военнослужащих, да и ко всем гражданам Украины, которые находятся или находились в плену, осуществляется не только физическое и психологическое давление, но и проводится вербовка", - сказал он.

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