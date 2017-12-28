САП назвала "чрезмерно эмоциональной" реакцию Луценко на закрытие дела Довгого

28 декабря, 2017, 19:29

Заявление генерального прокурора Юрия Луценко о неприемлемости закрытия уголовного производства в отношении нардепа Олеся Довгого является преждевременным и чрезмерно эмоциональным

Об этом пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила в Facebook.

"Недавно опубликованный пост достопочтенного Генерального прокурора о неприемлемости закрытия уголовного производства относительно Довгого является преждевременным и излишне эмоциональным. Считаем, что такому заключению должно предшествовать обстоятельное исследование собранных доказательств, изучение оснований для закрытия, анализ всех материалов уголовного производства, как подтверждающие вину лица, так и тех, которые оправдывают его", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование относительно незаконного выделения земельных участков сессией Киевсовета 01.10.2007 осуществлялось больше года прокуратурой Киева. В дальнейшем расследование в июне 2017 года поручено осуществлять общей группе детективов НАБУ и следователей прокуратуры Киева.

В САП отметили, что «наступательная позиция» инициаторов этого производства исчезла после того, как погасли все камеры средств массовой информации по окончании заседания комитета Верховной Рады.

Факт отсутствия доказательств для объявления сообщения о подозрении и завершения досудебного расследования путем направления в суд обвинительного акта подтверждается не только собранными доказательствами, но и позицией самой Генеральной прокуратуры Украины.

Решение о закрытии уголовного производства принято по результатам допросов 41 свидетеля, в том числе 35 депутатов Киевсовета, во время которых не добыто доказательств склонения, давления или указаний со стороны Довгого относительно результатов голосования за выделение земельных участков.

"Учитывая изложенное, принято законное решение о закрытии уголовного производства в связи с тем, что не установлены достаточные доказательства для доведения виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить", - сообщили в САП.