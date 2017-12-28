Россия предостерегла Японию от размещения американских противоракетных систем
Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
В России считают, что размещение Японией американских систем ПРО Aegis Ashore является "шагом в направлении создания Азиатско-Тихоокеанского регионального сегмента глобальной ПРО США" и нарушает обязательства США по договору о ликвидации ракет средней и малой дальности.
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Правительство Японии 19 декабря приняло решение о размещении на севере и юго-западе главного острова страны Хонсю ориентировочно в 2023 году двух американских комплексов ПРО Aegis Ashore, которые должны обезопасить страну от баллистических и крылатых ракет. Эти установки производства США обойдутся примерно по 100 млрд иен (около $890 млн) каждая.
Ранее, в сентябре, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что вместе с президентом России Владимиром Путиным они пришли к решению обязательно подписать мирный договор между странами, который не подписан со времен Второй мировой войны.
- Напомним, 28 ноября Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты в восточном направлении - первый от 15 сентября.
- Япония накануне нового запуска обнаружила радиосигналы, которые свидетельствуют о том, что Северная Корея готовилась к этим испытаниям.
- Япония уже хочет купить ракеты, которые могут ударить по КНДР.
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