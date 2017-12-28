"РОСАВА" отметила 45-летний юбилей. Новости компании

28 декабря, 2017, 13:24

К 45-летнему юбилею компания "РОСАВА" провела ряд торжественных мероприятий

Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.

Начала она мероприятия со встреч с ветеранами-первопроходцами. В течение недели по цехам родного завода прошлись сотни бывших работников и тысяча ветеранов-шинников пришли во дворец культуры на праздничный концерт.

Накануне юбилея "РОСАВУ" посетила делегация чиновников, которую возглавил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Делегация ознакомились с технологией единственного в Украине производства шин и встретилась с представителями трудового коллектива. По случаю юбилея Владимир Гройсман подарил ветеранам производства часы. В своем поздравлении премьер отметил, что шинники делают важное дело для страны. Народный депутат Украины Константин Жеваго презентовал гостям современную "РОСАВУ" и поздравил коллектив с юбилеем.

"Свое 45-летие "Росава" встречает сильным качественным конкурентоспособным производителем, который дает работу многим тысячам людей на производстве, который дает работу многим тысячам людей по всей Украине. А самое главное - строит суверенную Украину", - подчеркнул украинский бизнесмен Константин Жеваго.

Не оставили без внимания и тех, кто сегодня своим трудом обеспечивает процветание предприятия. На торжественном собрании во Дворце Культуры шинников поздравили председатель правления - генеральный директор "Росавы" Александр Далиба, городской глова Белой Церкви Геннадий Дикий, глава Киевского областного совета профсоюза Виктор Кисиль.

"Мы благодарны всем тем, кто на протяжении 45 лет был рядом с нами. Это в первую очередь наши ветераны, наши партнеры, наши клиенты. Но особые слова благодарности коллегам-шинникам, которые сегодня находятся на рабочих местах и создают славу новой современной "Росавы", - отметил Далиба.

"Мы, как и все горожане, гордимся. Кроме того, предприятие "Росава" является крупнейшим плательщиком налогов в местный бюджет", - отметил городской глава Белой Церкви Геннадий Дикий.

Лучшие работники получили награды - почетные грамоты и премии.



"Это родной и коллектив, и моя работа, это даже и свободное время в чем-то, это моя семья, потому что у меня и жена работает на этом производстве", - рассказал старший менеджер отдела продаж ЧАО "РОСАВА" Сергей Филь.

"Я все же, как вы видели, на фоне всех остальных наших работников, самый молодой, поэтому мне есть куда расти, с кого брать пример, поэтому я очень очень горжусь, что я среди этих людей, этих работников",- говорит специалист-аналитик по исследованию товарного рынка Александр Савчук.

Среди многочисленных гостей мероприятия присутствовал и внук первого генерального директора "РОСАВА" Михаила Митрофанова - Евгений. Его дедушку - Михаила Тимофеевича заслуженно считают основателем Белоцерковского шинного предприятия.

"Я очень рад, безумно, эмоции положительные, начинаю вспоминать дедушку и начинаю представлять себе, как он руководил, что он делал, как он развивал этот город", - отметил Евгений.

В завершение праздника для шинников устроили концерт. Перед гостями выступили местные коллективы художественной самодеятельности.