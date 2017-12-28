Появилось впечатляющее видео запуска ракеты Falcon 9, из-за которого произошла масштабная ДТП

28 декабря, 2017, 17:00

Фотограф Джесси Уотсон из Юми, штат Аризона, смог снять запуск ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX и смонтировать видео в режиме Time-Lapse

Об этом пишет Peta Pixel.

Дом фотографа находится на расстоянии около 650 км от базы, и старт был отлично виден.

Во время съемки было сделано в целом 2452 кадра, но для видео использовалось чуть больше половины – 1315 снимков. Съемку вели 4 камеры – одна с телеобъективом вела обычную видеозапись, а три работали в Time-Lapse.

Time-Lapse (замедленная киносъемка) - киносъемка с частотой, меньшей стандартной частоты съемки и проекции, составляющей в кинематографе 24 кадра в секунду. При проекции полученного изображения с нормальной частотой, движение на экране выглядит ускоренным.

Зрелищный запуск ракеты стал причиной крупного дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали несколько автомобилей. Видео с аварией размещено на канале Mark Sales в Youtube.

Ракета стартовала с базы ВВС США Ванденберг и вывела на околоземную орбиту десять спутников оператора связи Iridium.

Ее запуск, который совпал с часом пик на автотрассах, могли наблюдать около четырех миллионов жителей Лос-Анджелеса. По себе аппарат оставил необычный конденсационный след, который уже назвали "инопланетным".

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