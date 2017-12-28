Порошенко рассказал, когда достроят дорогу Одесса-Рени

28 декабря, 2017, 22:36

Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует завершение ремонта трассы Одесса-Рени в 2018 году

Об этом Порошенко заявил в ходе рабочей поездки в Беляевский район области, где он ознакомился с ходом ремонта дороги Одесса-Рени, сообщает УНИАН.

Как отметил Порошенко, здесь, в районе поселка Маяки, "мы сегодня открываем участок 54 км дороги Одесса-Рени".

"И я уверен, что в следующем году мы завершим и ремонт оставшихся 90 км дороги. И это будет дорога уже и на Румынию. И большой транспортный коридор, который даст другую жизнь населенным пунктам - городам, поселкам, селам, которые расположены вдоль дороги", - сказал президент.

Он напомнил, что ранее внес инициативу по законопроекту, который сейчас дает возможность направлять на ремонт и строительство дорог поступления, которые превышают план по таможенным сборам.

"В этом году - почти 2 млрд грн, и эти деньги пошли на то, чтобы здесь, в Маяках, построить дорогу. И если раньше из Одессы до моего родного Болграда - всего 233 км - ехать нужно было почти 5 часов, до Рени, Вилково - 5,5 часов, то сегодня это - 2,5 часа", - заявил глава государства.

Предполагается, что на ремонт почти 94 км трассы, что остались, нужно 1,5 млрд грн.