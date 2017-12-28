Порошенко подписал необходимые для медицинской реформы законы

28 декабря, 2017, 15:35

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №7117 о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности

Об этом Порошенко сообщил в Twitter.

Закон предусматривает, в частности, укомплектование сельских учреждений здравоохранения необходимым оборудованием и лекарственными средствами, необходимыми для оказания первичной медицинской помощи, а также создания надлежащей инфраструктуры на селе.

Кроме того, поправкой №110 предусмотрено предоставление пациенту медицинских услуг по консультированию, диагностики, лечения с использованием средств дистанционной связи - путем передачи электронных сообщений, проведения видеоконференций. Телемедицинские услуги предусмотрены на случай, когда расстояние является критическим фактором оказания медицинской помощи.

Президент также подписал закон №6327 о государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств.

"Подписав закон о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения, я поддерживаю необходимость реформы сферы охраны здоровья, важность соблюдения права каждого гражданина на качественную медицинскую помощь", - написал Порошенко.

Таким образом государство гарантирует украинцам и другим определенным законом лицам предоставление необходимых медицинских услуг и лекарственных средств полностью или частично за счет госбюджета на условиях, установленных этим законом. Кроме того, государство гарантирует бесплатное проведение медико-социальной экспертизы в порядке, установленном законодательством.