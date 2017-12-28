Порошенко объяснил, при каких условиях Украина будет покупать российский газ
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает "Интерфакс-Украина".
"Что случилось в течение последних двух лет? Мы энергетически независимы. Они (Россия - ред.) стучат: может возьмете наш газ? Нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый и честный, не коррупционный, - пожалуйста", - сказал он.
При этом Порошенко подчеркнул, что при соблюдении упомянутых условий власть Украины готова пойти на такой шаг "для того, чтобы снизить тарифы для наших людей".
Объясняя наличие среди требований украинской стороны отсутствие коррупционной составляющей в возможном контракте на поставки "голубого топлива" из РФ, президент отметил, что "20 лет Украина была на "игле" коррупции и зависимости от российского газа". И только решительными действиями, в частности в международных судах, Украине удалось обеспечить энергетическую независимость и справедливые цены на газ.
- Напомним, ранее "Нафтогаз" обвинил "Газпром" в нарушении контракта.
- Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что до конца 2020 года Украина может стать экспортером газа.
- 22 декабря НАК "Нафтогаз Украины" выиграл арбитраж против "Газпрома" по контракту на поставку газа во всех спорных вопросах.
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