Порошенко объяснил, при каких условиях Украина будет покупать российский газ

28 декабря, 2017, 17:46

Украина готова возобновить закупки природного газа в России при условии его дешевизны и прозрачности заключения соответствующих договоров

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Что случилось в течение последних двух лет? Мы энергетически независимы. Они (Россия - ред.) стучат: может возьмете наш газ? Нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый и честный, не коррупционный, - пожалуйста", - сказал он.

При этом Порошенко подчеркнул, что при соблюдении упомянутых условий власть Украины готова пойти на такой шаг "для того, чтобы снизить тарифы для наших людей".

Объясняя наличие среди требований украинской стороны отсутствие коррупционной составляющей в возможном контракте на поставки "голубого топлива" из РФ, президент отметил, что "20 лет Украина была на "игле" коррупции и зависимости от российского газа". И только решительными действиями, в частности в международных судах, Украине удалось обеспечить энергетическую независимость и справедливые цены на газ.