 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Порошенко объяснил, при каких условиях Украина будет покупать российский газ


фото: president.gov.ua
Украина готова возобновить закупки природного газа в России при условии его дешевизны и прозрачности заключения соответствующих договоров

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Что случилось в течение последних двух лет? Мы энергетически независимы. Они (Россия - ред.) стучат: может возьмете наш газ? Нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый и честный, не коррупционный, - пожалуйста", - сказал он.

При этом Порошенко подчеркнул, что при соблюдении упомянутых условий власть Украины готова пойти на такой шаг "для того, чтобы снизить тарифы для наших людей".

Объясняя наличие среди требований украинской стороны отсутствие коррупционной составляющей в возможном контракте на поставки "голубого топлива" из РФ, президент отметил, что "20 лет Украина была на "игле" коррупции и зависимости от российского газа". И только решительными действиями, в частности в международных судах, Украине удалось обеспечить энергетическую независимость и справедливые цены на газ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 декабря, 2017 четверг

больше новостей

28 декабря, 2017 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать