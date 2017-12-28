Пограничники рассказали подробности биометрического контроля на границе с Россией

28 декабря, 2017, 19:56

Представители стран, в отношении граждан которых решением СНБО введен биометрический контроль, будут предоставлять отпечатки пальцев, независимо от того биометрические у них паспорта или нет

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Речь идет о представителях некоторых стран, которые при первом въезде в любом случае должны сдать отпечатки 5 пальцев ладони правой руки. Независимо от того, какой у человека документ, он должен сдать отпечатки пальцев. Сейчас мы тестируем эту систему, чтобы избежать неожиданностей, когда система заработает на полную с 1 января. Такие системы действуют во многих цивилизованных странах, которые имеют повышенные риски безопасности", - сказал Слободян.

Читайте также. Кто и как с 1 января должен проходить биометрический контроль. Объяснения пограничников

Представитель ГПСУ отметил, что граждан Украины, которые направляются из оккупированных территорий, такой контроль не коснется.

"Решение СНБО касается иностранцев. Если говорить о админгранице и оккупированных территориях, там проживают граждане Украины, на них это решение не распространяется. "Паспорта РФ, выданные в Крыму, для нас вообще не документ, а если гражданин России въехал через паромную переправу и хочет попасть на материковую Украину через админграницу, он нарушил законодательство Украины, потому что заехал через закрытый пункт пропуска. Он не проедет и мы ему, скорее всего, поставим запрет въезда на 3 года", - добавил Слободян.

В общем биометрический контроль на границе заработает для представителей 70 стран.