Почти 13 тысяч украинских компаний поставляют продукцию в ЕС

28 декабря, 2017, 13:30

За два года количество украинских компаний, которые торгуют с Европейским Союзом, увеличилось на 40%

Об этом заявила заместитель министра экономического развития и торговли и торговый представитель Украины Наталья Никольская, передает "Европейская правда".

По словам Никольской, за последние 2 года увеличение украинского экспорта в ЕС стало тенденцией. По 2017 темпы роста составили более 30%.

Также увеличился экспорт не только в денежном выражении, но и в физической величине. Постепенно растет количество компаний, поставляющих продукцию на рынок ЕС.

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"Сейчас такие поставки проводят почти 13 000 украинских компаний, это на 40% больше, чем на момент старта действия зоны свободной торговли. Это свидетельствует о том, что все больше украинских компаний открывают для себя рынок ЕС", - пояснила Никольская.

По статистике, в ЕС Украина экспортирует около трети продуктов агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, 21,4% металлургического комплекса и 15,3 машиностроения.

В ноябре Украина увеличила экспорт агропродукции в ЕС на 40%.

За полгода 2017 экспорт в ЕС вырос на четверть и составил $8,2 млрд.