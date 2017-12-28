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По улицам Стокгольма с 2018 года будут ездить беспилотные автобусы

Шведское транспортное агентство отправило первые беспилотные автобусы на общественные дороги Стокгольма

Об этом сообщает The Local.

"Это историческое решение, которое способствует развитию новых, инновационных технологий, важных для развития общества. Обширные исследования и испытания необходимы для разработки автоматизированного дорожного движения", - заявил генеральный директор агентства.

Автобус будет курсировать между двумя районами в северной части Стокгольма по предварительно записанному маршруту длиной 1,5 км со скоростью 20 км/ч с помощью GPS и датчиков.

Два автобуса, как ожидается, начнут курсировать в середине января следующего года, проезд в них будет бесплатный.Автобусы рассчитаны на 12 пассажиров.

Они не имеют рулевого колеса как такового, но ими можно управлять вручную. Водитель будет находиться на борту, чтобы контролировать автобус в случае чрезвычайных ситуаций, как этого требует законодательство Швеции.

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