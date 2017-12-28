По улицам Стокгольма с 2018 года будут ездить беспилотные автобусы
Об этом сообщает The Local.
"Это историческое решение, которое способствует развитию новых, инновационных технологий, важных для развития общества. Обширные исследования и испытания необходимы для разработки автоматизированного дорожного движения", - заявил генеральный директор агентства.
Автобус будет курсировать между двумя районами в северной части Стокгольма по предварительно записанному маршруту длиной 1,5 км со скоростью 20 км/ч с помощью GPS и датчиков.
Два автобуса, как ожидается, начнут курсировать в середине января следующего года, проезд в них будет бесплатный.Автобусы рассчитаны на 12 пассажиров.
Они не имеют рулевого колеса как такового, но ими можно управлять вручную. Водитель будет находиться на борту, чтобы контролировать автобус в случае чрезвычайных ситуаций, как этого требует законодательство Швеции.
- Напомним, в июле в рамках пилотного проекта для перевозки пассажиров в Таллинне начали курсировать беспилотные автобусы.
- Ранее в Париже запустили два беспилотных автобусы с электрическими двигателями.
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