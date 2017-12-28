Переехал всеми колесами и не остановился. В Киеве бетоновоз насмерть сбил девушку

28 декабря, 2017, 22:50

В украинской столице в Святошинском районе бетоновоз насмерть сбил девушку

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

В Святошинском районе Киева произошло ужасное ДТП с участием грузового авто-бетоновоза.

Водитель грузовика выехал с парковки и не заметил женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте. Бетоновоз переехал девушку всеми колесами и не остановился.

Это все происходило на глазах свидетелей, которые догнали машину и остановили. Но водитель не поверил и поехал дальше, где в дальнейшем был остановлен полицейскими, которых вызвали свидетели.

Женщина скончалась на месте. Ей примерно 30 лет.