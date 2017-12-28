Освобождение заложников на Донбассе: 24 военных обратились в больницу, их обследуют врачи

28 декабря, 2017, 14:43

После освобождения из плена боевиков на Донбассе 24 украинских военнослужащих обратились к врачам за медицинской помощью

Об этом рассказал на брифинге врач госпиталя Минобороны, передает Еспресо.TV.

"В наш госпиталь были госпитализированы 24 военнослужащих, изъявивших желание пройти обследование и лечение в нашем военно-медицинском учреждении. К счастью, общее состояние всех пациентов удовлетворительное. Проводится полноценное плановое обследование", - рассказал врач госпиталя Минобороны.

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18 пациентов были госпитализированы в терапевтический стационар, 6 - в хирургические стационары. Ни один из пациентов не требует оперативного вмешательства.

Обследование планируют провести в течение 1-2 суток, после чего военные смогут вернуться к родным на праздники. После праздников они смогут продолжить получать необходимое лечение и проходить реабилитацию.

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Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся наиболее масштабный обмен пленными - с оккупированной территории вернулись 73 украинцев.

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