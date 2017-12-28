Одна женщина после освобождения из плена отказалась возвращаться из "ДНР". Стало известно почему
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган со ссылкой на заместителя генпрокурора Анжелу Стрижевскую.
Окончательные цифры обмена от начальных 74/306 составили - 73/233.
"Из тех, кого мы забрали с неподконтрольной территории, одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию, сказала, что имеет проукраинскую позицию, но семья в Донецке, поэтому остается", - рассказала Стрижевская.
Также 26 человек отказались ехать с подконтрольной Украины территории в "ДНР" и "ЛНР" уже непосредственно во время обмена. Как сообщалось, другие отказались возвращаться к боевикам ранее.
Также Стрижевская отметила, что Украина не обменивала граждан России, как и других иностранцев, задержанных украинскими правоохранителями.
Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся самый масштабный обмен пленными - российские боевики отдали 73 украинцев.
В числе 73 украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, "киборги" и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры.
Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.
В Донецкой области президент Петр Порошенко встретился с украинскими заложниками, которых освободили из плена боевиков "ДНР / ЛНР".
По информации заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской, окончательные цифры обмена - 73 украинских заложника на 233 человека, которые были в списках боевиков.
Украинский историк и религиовед Игорь Козловский после освобождения из плена боевиков обратился с речью во время встречи бывших заложников на аэродроме в Харькове.
В полночь два самолета, на бортах которых находились освобожденные из плена боевиков "ДНР" и "ЛНР" украинцы, приземлились на территории военного сектора аэропорта "Борисполь". Там их встречали несколько сотен человек, среди которых родственники, друзья освобожденных заложников и другие неравнодушные граждане.
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