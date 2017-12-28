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Одна женщина после освобождения из плена отказалась возвращаться из "ДНР". Стало известно почему

27 декабря во время обмена пленными одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию, потому что ее семья остается в оккупированном Донецке

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган со ссылкой на заместителя генпрокурора Анжелу Стрижевскую.

Окончательные цифры обмена от начальных 74/306 составили - 73/233.

"Из тех, кого мы забрали с неподконтрольной территории, одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию, сказала, что имеет проукраинскую позицию, но семья в Донецке, поэтому остается", - рассказала Стрижевская.

Также 26 человек отказались ехать с подконтрольной Украины территории в "ДНР" и "ЛНР" уже непосредственно во время обмена. Как сообщалось, другие отказались возвращаться к боевикам ранее.

Также Стрижевская отметила, что Украина не обменивала граждан России, как и других иностранцев, задержанных украинскими правоохранителями.

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся самый масштабный обмен пленными - российские боевики отдали 73 украинцев.
В числе 73 украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, "киборги" и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры.
Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.
В Донецкой области президент Петр Порошенко встретился с украинскими заложниками, которых освободили из плена боевиков "ДНР / ЛНР".
По информации заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской, окончательные цифры обмена - 73 украинских заложника на 233 человека, которые были в списках боевиков.
Украинский историк и религиовед Игорь Козловский после освобождения из плена боевиков обратился с речью во время встречи бывших заложников на аэродроме в Харькове.
В полночь два самолета, на бортах которых находились освобожденные из плена боевиков "ДНР" и "ЛНР" украинцы, приземлились на территории военного сектора аэропорта "Борисполь". Там их встречали несколько сотен человек, среди которых родственники, друзья освобожденных заложников и другие неравнодушные граждане.

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