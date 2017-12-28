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Обмен пленными: Украина не передала боевикам свидетеля по делу MH17


фото: REUTERS
Украинская сторона не передавала ОРДЛО в рамках процесса обмена заложниками свидетеля в деле о сбитии малазийского Boeing MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак в интервью "Интерфакс-Украина".

Грицак прокомментировал информацию о том, что в списках на обмен боевиками было заявлено человека, который якобы имел отношение к сбитому Boeing.

"Стороной ОРДЛО был заявлен человек, который действительно проходит как свидетель в деле о сбитии малазийского Boeing. Конечно же, мы не отдали этого человека. Он остался у нас. Мы не могли это сделать ни при каких обстоятельствах, – сказал Грицак.

"Boeing-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

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