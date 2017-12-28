Обмен пленными: Украина не передала боевикам свидетеля по делу MH17
Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак в интервью "Интерфакс-Украина".
Грицак прокомментировал информацию о том, что в списках на обмен боевиками было заявлено человека, который якобы имел отношение к сбитому Boeing.
"Стороной ОРДЛО был заявлен человек, который действительно проходит как свидетель в деле о сбитии малазийского Boeing. Конечно же, мы не отдали этого человека. Он остался у нас. Мы не могли это сделать ни при каких обстоятельствах, – сказал Грицак.
"Boeing-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.
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- Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными - из оккупированной территории вернулись 73 украинца.
- В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 человека.
- Украинская сторона и террористы "ЛНР/ДНР" начали переговоры по новому обмену пленными - готовятся вернуть еще 25 украинцев.
- На Донбассе президент Петр Порошенко встретился с украинскими заложниками, которых освободили из плена боевиков "ДНР/ЛНР".
- На военном аэродроме в Борисполе освобожденных украинцев встретили несколько сотен человек - родственники, друзья и неравнодушные граждане.
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