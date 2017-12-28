Обмен пленными согласовывался не с боевиками, а с Россией, - заместитель министра
Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Юрий Грымчак.
"Мы менялись не с террористами, мы менялись с Россией. Фактически, решение об освобождении было принято в Москве", - отметил Грымчак.
Также он добавил, что любые решения по поводу деятельности так называемых республик принимает Москва.
По словам Грымчака, обмен затягивался из-за того, что из 306 человек, которые дали согласие на обмен, часть передумала возвращаться на территорию, подконтрольную России.
"Эти последние недели решался вопрос, что с этим делать", - отметил он.
Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся самый масштабный обмен пленными - российские боевики отдали 73 украинцев.
В числе 73 украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, "киборги" и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры.
Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.
В Донецкой области президент Петр Порошенко встретился с украинскими заложниками, которых освободили из плена боевиков "ДНР / ЛНР".
По информации заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской, окончательные цифры обмена - 73 украинских заложника на 233 человека, которые были в списках боевиков.
Украинский историк и религиовед Игорь Козловский после освобождения из плена боевиков обратился с речью во время встречи бывших заложников на аэродроме в Харькове.
В полночь два самолета, на бортах которых находились освобожденные из плена боевиков "ДНР" и "ЛНР" украинцы, приземлились на территории военного сектора аэропорта "Борисполь". Там их встречали несколько сотен человек, среди которых родственники, друзья освобожденных заложников и другие неравнодушные граждане.
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