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Обмен пленными согласовывался не с боевиками, а с Россией, - заместитель министра

Обмен пленными согласовывали не с боевиками "ДНР/ЛНР", а с Россией

Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Юрий Грымчак.

"Мы менялись не с террористами, мы менялись с Россией. Фактически, решение об освобождении было принято в Москве", - отметил Грымчак.

Также он добавил, что любые решения по поводу деятельности так называемых республик принимает Москва.

По словам Грымчака, обмен затягивался из-за того, что из 306 человек, которые дали согласие на обмен, часть передумала возвращаться на территорию, подконтрольную России.

"Эти последние недели решался вопрос, что с этим делать", - отметил он.

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся самый масштабный обмен пленными - российские боевики отдали 73 украинцев.
В числе 73 украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, "киборги" и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры.
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