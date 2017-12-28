Обмен пленными согласовывался не с боевиками, а с Россией, - заместитель министра

28 декабря, 2017, 08:11

Обмен пленными согласовывали не с боевиками "ДНР/ЛНР", а с Россией

Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Юрий Грымчак.

"Мы менялись не с террористами, мы менялись с Россией. Фактически, решение об освобождении было принято в Москве", - отметил Грымчак.

Также он добавил, что любые решения по поводу деятельности так называемых республик принимает Москва.

По словам Грымчака, обмен затягивался из-за того, что из 306 человек, которые дали согласие на обмен, часть передумала возвращаться на территорию, подконтрольную России.

"Эти последние недели решался вопрос, что с этим делать", - отметил он.

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся самый масштабный обмен пленными - российские боевики отдали 73 украинцев.

В числе 73 украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, "киборги" и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.

В Донецкой области президент Петр Порошенко встретился с украинскими заложниками, которых освободили из плена боевиков "ДНР / ЛНР".

По информации заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской, окончательные цифры обмена - 73 украинских заложника на 233 человека, которые были в списках боевиков.

Украинский историк и религиовед Игорь Козловский после освобождения из плена боевиков обратился с речью во время встречи бывших заложников на аэродроме в Харькове.

В полночь два самолета, на бортах которых находились освобожденные из плена боевиков "ДНР" и "ЛНР" украинцы, приземлились на территории военного сектора аэропорта "Борисполь". Там их встречали несколько сотен человек, среди которых родственники, друзья освобожденных заложников и другие неравнодушные граждане.