Новый обмен пленными: в Украину готовы вернуть еще 25 человек
Об этом в эфире канала "112 Украина" заявила представитель президента в Раде, депутат от БПП Ирина Луценко, сообщает Еспресо.TV.
"Ведутся переговоры, не могу сказать, что это будет 93 человека, по крайней мере 23-25 человек уже подтверждены сепаратистами, они готовы для обмена", - подчеркнула она.
По словам Луценко, президент Петр Порошенко намерен начать серьезную работу по освобождению украинцев, которые сидят в российских тюрьмах.
Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся самый масштабный обмен пленными - российские боевики отдали 73 украинцев.
В числе 73 украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, "киборги" и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры.
Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.
В Донецкой области президент Петр Порошенко встретился с украинскими заложниками, которых освободили из плена боевиков "ДНР / ЛНР".
По информации заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской, окончательные цифры обмена - 73 украинских заложника на 233 человека, которые были в списках боевиков.
Украинский историк и религиовед Игорь Козловский после освобождения из плена боевиков обратился с речью во время встречи бывших заложников на аэродроме в Харькове.
В полночь два самолета, на бортах которых находились освобожденные из плена боевиков "ДНР" и "ЛНР" украинцы, приземлились на территории военного сектора аэропорта "Борисполь". Там их встречали несколько сотен человек, среди которых родственники, друзья освобожденных заложников и другие неравнодушные граждане.
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