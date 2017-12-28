Новый обмен пленными: в Украину готовы вернуть еще 25 человек

28 декабря, 2017, 09:36

Украинская сторона и террористы из "ЛНР/ДНР" начали переговоры по обмену пленными

Об этом в эфире канала "112 Украина" заявила представитель президента в Раде, депутат от БПП Ирина Луценко, сообщает Еспресо.TV.

"Ведутся переговоры, не могу сказать, что это будет 93 человека, по крайней мере 23-25 ​​человек уже подтверждены сепаратистами, они готовы для обмена", - подчеркнула она.

По словам Луценко, президент Петр Порошенко намерен начать серьезную работу по освобождению украинцев, которые сидят в российских тюрьмах.

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся самый масштабный обмен пленными - российские боевики отдали 73 украинцев.

В числе 73 украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, "киборги" и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.

В Донецкой области президент Петр Порошенко встретился с украинскими заложниками, которых освободили из плена боевиков "ДНР / ЛНР".

По информации заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской, окончательные цифры обмена - 73 украинских заложника на 233 человека, которые были в списках боевиков.

Украинский историк и религиовед Игорь Козловский после освобождения из плена боевиков обратился с речью во время встречи бывших заложников на аэродроме в Харькове.

В полночь два самолета, на бортах которых находились освобожденные из плена боевиков "ДНР" и "ЛНР" украинцы, приземлились на территории военного сектора аэропорта "Борисполь". Там их встречали несколько сотен человек, среди которых родственники, друзья освобожденных заложников и другие неравнодушные граждане.