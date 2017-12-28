На сессии горсовета Ирпеня украинский гимн прервали гимном России. Мэр объяснил, как это произошло

28 декабря, 2017, 14:43

28 декабря во время сессии Ирпенского городского совета гимн Украины прервали гимном России

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской глова Ирпеня Владимир Карплюк.

По его мнению, флешку с гимном подменили оппоненты городской власти для того, чтобы спровоцировать конфликт в горсовете. Карплюк подчеркнул, что обратится в СБУ.

"По инициативе фракции "Новые Лица", депутатское большинство после этого спело Гимн Украины без музыкального сопровождения, чем подтвердило свой патриотизм. Мы уже подаем соответствующее обращение в СБУ, ведь за этой провокацией могут стоять сепаратисты, которые прикрываются громким словом "активист", - заявил мэр города.