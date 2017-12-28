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На сессии горсовета Ирпеня украинский гимн прервали гимном России. Мэр объяснил, как это произошло

28 декабря во время сессии Ирпенского городского совета гимн Украины прервали гимном России

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской глова Ирпеня Владимир Карплюк.

По его мнению, флешку с гимном подменили оппоненты городской власти для того, чтобы спровоцировать конфликт в горсовете. Карплюк подчеркнул, что обратится в СБУ.

"По инициативе фракции "Новые Лица", депутатское большинство после этого спело Гимн Украины без музыкального сопровождения, чем подтвердило свой патриотизм. Мы уже подаем соответствующее обращение в СБУ, ведь за этой провокацией могут стоять сепаратисты, которые прикрываются громким словом "активист", - заявил мэр города.

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