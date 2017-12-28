На Львовщине поезд протаранил "скорую", есть пострадавшие
28 декабря, 2017, 16:30
В результате аварии во Львовской области с участием поезда и кареты скорой помощи трое человек получили телесные повреждения
Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции Львовской области.
Правоохранители рассказали, что авария произошла около 12.30 на железнодорожном переезде в селе Давидов, где столкнулись "скорая" и дизель-поезд сообщением Львов-Ходоров.
"На момент ДТП в автомобиле "скорой" находилось четверо человек – трое получили телесные повреждения, из них двоих госпитализировали", - отметили в ведомстве.
Читайте также
-
-
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины
-
Читайте также
-
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины