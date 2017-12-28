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На Львовщине поезд протаранил "скорую", есть пострадавшие

В результате аварии во Львовской области с участием поезда и кареты скорой помощи трое человек получили телесные повреждения

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции Львовской области.

Правоохранители рассказали, что авария произошла около 12.30 на железнодорожном переезде в селе Давидов, где столкнулись "скорая" и дизель-поезд сообщением Львов-Ходоров.

"На момент ДТП в автомобиле "скорой" находилось четверо человек – трое получили телесные повреждения, из них двоих госпитализировали", - отметили в ведомстве.

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