На Львовщине поезд протаранил "скорую", есть пострадавшие

28 декабря, 2017, 16:30

В результате аварии во Львовской области с участием поезда и кареты скорой помощи трое человек получили телесные повреждения

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции Львовской области.

Правоохранители рассказали, что авария произошла около 12.30 на железнодорожном переезде в селе Давидов, где столкнулись "скорая" и дизель-поезд сообщением Львов-Ходоров.

"На момент ДТП в автомобиле "скорой" находилось четверо человек – трое получили телесные повреждения, из них двоих госпитализировали", - отметили в ведомстве.