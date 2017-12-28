Мужчины чаще всего исчезают бесследно и умирают в декабре. Ученые объясняют, почему

28 декабря, 2017, 11:16

Исследователи из Портсмутского университета в Великобритании установили, что в декабре мужчины пропадают без вести и гибнут чаще, чем в любой другой месяц

Данные были опубликованы в отчете на сайте университета.

С декабря по февраль мужчины чаще отправляются на вечеринки, с которых уже не возвращаются, сообщают исследователи. Они рассмотрели 96 случаев за 2010-2015 годы, в которых мужчины от 16 до 62 лет исчезали бесследно, а позже были найдены их трупы.

В 71% случаев это были мужчины в возрасте от 25 лет. Как выяснилось, 22% исчезновений приходились на декабрь, а всего за зиму исчезало 53% мужчин от общего числа пропавших. В период с марта по ноябрь количество пропавших мужчин резко падало и находилось в пределах 2-7% в месяц.

Среди пропавших в декабре шестеро мужчин отмечали Рождество на работе с коллегами, еще пятеро пропали без вести в канун Нового года или в первые часы 1 января. 74% погибших незадолго до исчезновения были замечены в ночных клубах, барах, пабах.

"Всем нам известно, что можно и нельзя делать в это время года. Но, например, выставить себя дураком на корпоративе нестрашно. Куда важнее добраться домой в целости и убедиться, что твоим друзьям это тоже удалось", - отмечает Геофф Ньюисс, один из авторов исследования.

Расстояние, на котором тела были найдены от места, где мужчину видели в последний раз, варьировалось от 27 м до 88 км, но в большинстве случаев - 85% - составляло около 5 км.

Особенно опасными оказались маршруты, пролегающие рядом с водоемами - тела 89% погибших были найдены в реках и озерах.

Почти все мужчины, которые погибли в воде, утонули - только 2% смертей оказались вызваны переохлаждением и 5% - непосредственно падением. Больше половины тел были извлечены из рек.

Признаки алкогольной интоксикации были выявлены в большинстве случаев. В некоторых присутствуют следы наркотического опьянения. Большинство мужчин погибли в результате несчастного случая.

В 11% случаев тела были найдены на земле. Среди этих мужчин 55% умерли от удара об землю - например, при падении с крыши. 27% погибли от переохлаждения, 18% - от передозировки наркотиков.

Шансы выжить значительно снижает холодная погода, объясняет Ньюисс. "Людям следует соблюдать дополнительные меры предосторожности зимой, особенно находясь вблизи водоемов", - говорит он.

"Мимо них может пролегать ваш путь домой, но когда люди употребляют слишком много алкоголя, они становятся дезориентированными. Они уже не могут мыслить трезво, особенно если выпили больше, чем обычно. А если зимой оказаться в воде, то шансы выжить очень малы", - добавляет исследователь.

В 41% случаев поиски занимали меньше недели, в 38% случаев - от недели до месяца. Несколько тел было найдено более чем через год.

По мнению Ньюисса, такие данные способны расстроить семьи и друзей пропавших. "Исчезновение человека влечет за собой множество последствий, но самая болезненная из них - эмоциональные страдания. В таких случаях мы прекрасно понимаем, что произошло нечто ужасное, но не можем быть уверены, пока не получим четкого ответа. Можете представить себе такое Рождество?", - говорит он.

Цель работы, как отмечают авторы - помочь полиции и поисковым отрядам разработать более эффективные стратегии поиска. Кроме того, отмечают исследователи, она может послужить напоминанием о том, что следует следить за собой в праздничные дни.

"Пропавшие без вести после вечеринок мужчины сталкиваются с особенно высоким риском смерти. Если рассматривать случаи исчезновения людей на протяжении многих лет, кажется, женщин чаще находят живыми. Это область для дальнейших исследований", - считает Ньюисс.

Также исследователи отмечают, что чем дольше продолжаются поиски, тем меньше шансов найти пропавшего человека живым. Так, если поиски продолжаются более 48 часов, количество людей, найденных мертвыми, доходит до 60%.

Если же поиски занимают более трех суток, их число возрастает до 100%. В 41% случаев тела погибших мужчин обнаружила полиция или поисковые отряды. На другие наткнулись случайные люди.

Это первая подобная работа, акцент в которой был сделан на конкретных обстоятельствах исчезновения, а не на личных характеристиках пропавших людей, отмечают авторы. Они намерены продолжить сотрудничество с поисковыми организациями.

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