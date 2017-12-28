Луценко возмущен, что дело против Довгого закрыли: ГПУ открыла новое производство

28 декабря, 2017, 15:04

Генпрокурор Юрий Луценко назвал неприемлемым закрытие САП дела народного депутата Олеся Довгого

Об этом Луценко сообщил на своей странице в Facebook.

"Решение процессуального руководителя в уголовном производстве о его закрытии на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК "в связи с невозможностью установить достаточные доказательства для доведения виновности лица в суде и исчерпанием возможностей их получения" вызывает и недоумение, и возмущение", - написал он.

Генпрокурор подчеркнул, что в деле Довгого имеются доказательства, на основе которых Верховная Рада сняла неприкосновенность с депутата.

"Если САП хотела собрать больше доказательств, то за 5 месяцев это должно быть сделано. Следовательно, 1438 га земли незаконно украли, но САП не может доказать - кто", - сказал Луценко.

По его словам, сегодня прокуратура Киева зарегистрировала новое производство по делу земель заказника "Остров Жуков".

"Производство зарегистрировано по факту растраты имущества в особо крупных размерах во время отчуждения свыше тысячи гектаров столичной земли на острове Жуков через так называемые кооперативы. Срок давности по этой статье УК - 15 лет", - добавил генпрокурор.