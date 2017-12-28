Луценко возмущен, что дело против Довгого закрыли: ГПУ открыла новое производство
Об этом Луценко сообщил на своей странице в Facebook.
"Решение процессуального руководителя в уголовном производстве о его закрытии на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК "в связи с невозможностью установить достаточные доказательства для доведения виновности лица в суде и исчерпанием возможностей их получения" вызывает и недоумение, и возмущение", - написал он.
Генпрокурор подчеркнул, что в деле Довгого имеются доказательства, на основе которых Верховная Рада сняла неприкосновенность с депутата.
"Если САП хотела собрать больше доказательств, то за 5 месяцев это должно быть сделано. Следовательно, 1438 га земли незаконно украли, но САП не может доказать - кто", - сказал Луценко.
По его словам, сегодня прокуратура Киева зарегистрировала новое производство по делу земель заказника "Остров Жуков".
"Производство зарегистрировано по факту растраты имущества в особо крупных размерах во время отчуждения свыше тысячи гектаров столичной земли на острове Жуков через так называемые кооперативы. Срок давности по этой статье УК - 15 лет", - добавил генпрокурор.
- Напомним, из-за расследования относительно передачи земель заказника "Остров Жуков" в частную собственность Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с народного депутата группы "Воля народа" Олеся Довгого.
- ГПУ обвинила экс-заместителя главы КГГА Анатолия Муховикова в злоупотреблении властью во время отчуждения земельного участка заказника "Остров Жуков" площадью 65,1 га общей стоимостью более 1,4 млрд грн.
- Земли заказника местного значения "Остров Жуков" начали возвращать в собственность городской громаде Киева согласно решению Высшего хозяйственного суда Украины от 11 июля.
- 27 декабря стало известно, что Специальная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство относительно Довгого.
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