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Киев ежедневно тратит почти 1,7 млн на уборку снега, - СМИ


фото: kyivcity.gov.ua
В 2017 году на уборку снега в Киеве предусмотрено 252,5 млн грн, ежедневно тратят 1,67 млн грн

Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на ответ "Киевавтодора" за подписью заместителя гендиректора корпорации Валентина Осипова.

"Согласно расчетам дорожно-эксплуатационных предприятий "Киевавтодор", нормативная потребность в средствах на механизированная и ручная уборка улиц и дорог города в зимний период составляет 343768,1 тыс. грн, ежедневно 2276,6 тыс. грн, что на 36% больше, чем фактически выделяется из городского бюджета", - говорится в ответе.

Также отмечается, что с начала осенне-зимнего периода с улиц Киева вывезли более 47 тысяч тонн снега.

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