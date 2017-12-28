Когда Украина сможет получить летальное оружие от НАТО. Объяснения главы миссии в Альянсе

28 декабря, 2017, 16:15

Как только президент США Дональд Трамп решит предоставить Украине летальное оружие, то и другие страны решатся на подобные решения

Об этом заявил глава миссии Украины в НАТО Вадим Пристайко, передает Укринформ.

По словам Пристайко, Украина уже давно должна была получить помощь, включая и противотанковые, и противовоздушные комплексы. Но каждое государство индивидуально по разным причинам все еще не может решиться на этот шаг.

Но глава миссии уверен: как только соответствующее решение примет Трамп, то и другие страны сделают так же.

"Будет решение администрации Дональда Трампа – другие правительства не замедлят", - отметил Пристайко.