Каждый пятый ресторан в Украине работает с грубыми нарушениями, а больше всего их - в салатах

28 декабря, 2017, 11:34

В Украине каждый пятый ресторан и каждый десятый супермаркет работает с нарушениями и без соответствующих документов

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Киеве.

Результаты мониторинга за 2017 год показали, что с нарушениями работают каждое 2-е заведение общественного питания (МАФ, передвижная торговля), каждое 5-е заведение общественного питания (кафе, рестораны, пищеблоки), каждая 10-я торговая сеть (супермаркеты, магазины) и каждое 20-е производство, перерабатывающий цех.

Госпогранслужба зафиксировала нарушение сроков и условий хранения продуктов питания, отсутствие сопроводительных документов, нарушение сроков прохождения медицинского осмотра или фальсификацию такого осмотра.

Вместе с тем лабораторные исследования выявили больше всего нарушений в отношении салатов (56%), фарша (23,5%), мяса птицы (18,6%), колбас (14,1%), молочной продукции (13 4%), шашлычной продукции (11,2), баранины (9,6%), свинины (5,9%), овощей и фруктов (5%), питьевой воды (4,9%), пельменей (0, 33%), говядины (3,3%).