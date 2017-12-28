Каждому освобожденному на Донбассе заложнику выплатят по 100 тыс. грн
Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.
"Наше предложение будет в том, чтобы предоставить каждому из тех, кого вчера освободили, по 100 тыс. грн. Период, когда человек незаконно удерживался боевиками, будет засчитан в трудовой стаж. Если военнослужащий попал в плен, этот срок ему засчитают как участнику боевых действий - в тройном варианте", - сказал Рева.
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Министр отметил, что освобожденным из плена украинцам также предоставят другие виды социальной помощи.
"Нами подготовлен проект постановления о предоставлении материальной помощи каждому из тех, кто освобожден. Сейчас на места идут мои поручения, чтобы каждое управление социальной защиты по адресу изучило потребности этих людей: у кого-то трудоустройство, у кого-то реабилитация, кому-то надо полечиться. Мы все это изучаем и сразу начинаем с ними работать. Каждый человек должен чувствовать, что вернулся домой, и страна не просто встретила его цветами и забыла, а еще и возвращает их к мирной жизни", - добавил Рева.
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- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 человека.
- На Донбассе президент Петр Порошенко встретился с украинскими заложниками, которых освободили из плена боевиков "ДНР/ЛНР".
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