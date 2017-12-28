Как вырастут тарифы на электричество в следующем году. Планы Нацкомиссии по энергетике

28 декабря, 2017, 12:23

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), планирует в 2018 году повысить цену на электроэнергию для украинцев

Об этом говорится в документе о порядке формирования оптово-рыночной цены электрической энергии, размещенном на сайте ведомства.

Согласно прогнозам, в следующем году цена электроэнергии увеличится почти на 16%, а происходить это будет в два этапа.

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Сначала планируется повысить оптово-рыночную цену с 1 января на 9,5%, с 1 апреля - еще на 6,1%.

Напомним, летом Кабмин не поддержал "стимулирующие" тарифы на электроэнергию.

Стимулирующий тариф или RAB-регулирования (Regulatory Asset Base - регулируемая база инвестированного капитала) предполагает рост прибыли в зависимости от размеров инвестирования. Как отмечается в СМИ, от реализации выигрывают 6 бизнес-групп, которые являются владельцами украинских облэнерго (группы Григоришина, братьев Суркисов, Коломойского, Ахметова, Бойко и российская VS Energy).

В начале августа вице-премьер-министр Павел Розенко заверил, что пока у правительства нет причин повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги.