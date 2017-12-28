Госсекретарь США призвал Россию вернуть офицеров в СЦКК на Донбассе
28 декабря, 2017, 08:35
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал вернуть российских представителей в СЦКК и снизить уровень насилия на Донбассе
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Науэрт.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся 26 декабря.
"Подчеркивая обеспокоенность США в связи с ростом насилия на востоке Украины, секретарь обратилась с просьбой, чтобы Россия вернула своих представителей в Совместный центр по контролю и координации и уменьшила уровень насилия", - отмечается в заявлении.
- 18 декабря Россия отозвала своих офицеров из Совместного центра контроля и координации на Донбассе.
- Впоследствии спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что Россия намеренно отозвала своих офицеров перед эскалацией нарушений режима прекращения огня.
- Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что России приняла подобное решение, чтобы подставить бойцов ВСУ.
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