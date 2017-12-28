Госдеп США призвал завершить освобождение заложников по формуле "всех на всех"

28 декабря, 2017, 22:14

Государственный департамент США призвал стороны конфликта на Донбассе завершить процесс обмена пленными, который предусмотрен Минскими договоренностями

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

"Этот обмен является одним из шагов на пути реализации Минских соглашений", - говорится в сообщении

Вашингтон призывает в полной мере выполнить обязательства в рамках Минских договоренностей, в том числе провести обмен пленными по формуле "всех на всех", установить режим прекращения огня, вывести тяжелое вооружение, обеспечить безопасный доступ для наблюдателей ОБСЕ.

В Госдепартаменте подчеркнули, что США готовы вместе с Францией, Германией и Украиной взаимодействовать с Россией для реализации Минских соглашений, в том числе посредством введения на всей территории зоны АТО миротворческого контингента с широким мандатом.

"Россия, которая начала этот конфликт и поддерживает его благодаря активному управлению военизированными формированиями, которые каждый день атакуют украинские позиции, должна положить этому конец", - добавили в Госдепе.

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