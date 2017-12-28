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Госдеп США призвал завершить освобождение заложников по формуле "всех на всех"

Государственный департамент США призвал стороны конфликта на Донбассе завершить процесс обмена пленными, который предусмотрен Минскими договоренностями

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

"Этот обмен является одним из шагов на пути реализации Минских соглашений", - говорится в сообщении

Вашингтон призывает в полной мере выполнить обязательства в рамках Минских договоренностей, в том числе провести обмен пленными по формуле "всех на всех", установить режим прекращения огня, вывести тяжелое вооружение, обеспечить безопасный доступ для наблюдателей ОБСЕ.

В Госдепартаменте подчеркнули, что США готовы вместе с Францией, Германией и Украиной взаимодействовать с Россией для реализации Минских соглашений, в том числе посредством введения на всей территории зоны АТО миротворческого контингента с широким мандатом.

"Россия, которая начала этот конфликт и поддерживает его благодаря активному управлению военизированными формированиями, которые каждый день атакуют украинские позиции, должна положить этому конец", - добавили в Госдепе.

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