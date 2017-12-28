Госдеп США призвал завершить освобождение заложников по формуле "всех на всех"
Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.
"Этот обмен является одним из шагов на пути реализации Минских соглашений", - говорится в сообщении
Вашингтон призывает в полной мере выполнить обязательства в рамках Минских договоренностей, в том числе провести обмен пленными по формуле "всех на всех", установить режим прекращения огня, вывести тяжелое вооружение, обеспечить безопасный доступ для наблюдателей ОБСЕ.
В Госдепартаменте подчеркнули, что США готовы вместе с Францией, Германией и Украиной взаимодействовать с Россией для реализации Минских соглашений, в том числе посредством введения на всей территории зоны АТО миротворческого контингента с широким мандатом.
"Россия, которая начала этот конфликт и поддерживает его благодаря активному управлению военизированными формированиями, которые каждый день атакуют украинские позиции, должна положить этому конец", - добавили в Госдепе.
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- Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными - из оккупированной территории вернулись 73 украинца.
- В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 человека.
- Украинская сторона и террористы "ЛНР/ДНР" начали переговоры по новому обмену пленными - готовятся вернуть еще 25 украинцев.
- На Донбассе президент Петр Порошенко встретился с украинскими заложниками, которых освободили из плена боевиков "ДНР/ЛНР".
- На военном аэродроме в Борисполе освобожденных украинцев встретили несколько сотен человек - родственники, друзья и неравнодушные граждане.
- Украинская сторона готова к серьезным компромиссам для продолжения процесса освобождения украинцев, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.